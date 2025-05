Homem é preso suspeito de matar mãe e bebê para evitar pensão alimentícia em Campo Grande

Achado de cadáver de mãe e bebê / (Foto: Henrique Arakaki, Jornal Midiamax)

Durante o interrogatório, o homem confessou o crime. Ele relatou que além do desejo de se livrar da obrigação financeira, teria sido influenciado por uma mulher que vive no mesmo bairro. Mais informações sobre o caso deverão ser divulgadas ainda nesta terça, em coletiva de imprensa conduzida pelo delegado Rodolfo Daltro.

Imagens de câmeras de segurança foram cruciais para a investigação. Segundo a polícia, um veículo compatível com o descrito por testemunhas foi identificado circulando na região onde os corpos foram encontrados em chamas, o que levantou suspeitas sobre a participação do condutor no crime.

A prisão ocorreu na 6ª Delegacia de Polícia Civil, de onde o suspeito foi encaminhado à DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa). Durante o depoimento, ele afirmou que o relacionamento com a vítima havia terminado porque “a química entre os dois tinha acabado”, segundo o Jornal Midiamax.

O delegado Mateus Crovador, que acompanha o caso, explicou que imagens da área foram solicitadas à empresa de segurança responsável pela região. Até o momento, as vítimas não foram oficialmente identificadas. A perícia tenta a identificação por meio de impressões digitais, mas, se não for possível, será necessário recorrer à análise genética ou odontológica.

Um vigia que atua próximo ao local relatou ter avistado uma densa fumaça, e ao se aproximar, encontrou os corpos em chamas. Segundo ele, o odor de diesel era forte no ambiente. O trabalhador também contou ter visto uma caminhonete preta circulando nas proximidades pouco antes de encontrar os corpos.

A perícia inicial aponta que a mulher pode ter sido morta antes de ser queimada, possivelmente com fratura no pescoço, descartando a hipótese de morte causada apenas pelo fogo.

