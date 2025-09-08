Homem é preso suspeito de matar sogra em Dois Irmãos do Buriti

Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti / Arquivo, O Pantaneiro

A investigação começou após a Polícia Militar informar sobre o corpo da idosa encontrado na lateral da casa. Uma das filhas da vítima relatou que o companheiro havia passado a noite fora e, ao retornar, pela manhã, começou a arrumar as malas e saiu da residência. Ela também afirmou que o relacionamento entre ele e a mãe era conturbado, e que a idosa chegou a ameaçar denunciá-lo por agressões sofridas pela filha.

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (8), um homem de 35 anos suspeito de matar a sogra, uma idosa de 75 anos, em Dois Irmãos do Buriti (MS). A vítima foi encontrada sem vida ao lado da própria residência, no início da manhã.

Testemunhas disseram à polícia que o suspeito colocou fogo em objetos nos fundos da casa durante a madrugada, trocou de roupas várias vezes e tentou vender um celular novo.

Após buscas, o homem foi localizado escondido em uma casa abandonada, na mesma quadra onde morava com a família. O marido da vítima também confirmou que havia conflitos entre a idosa e o suspeito, e que na semana anterior houve uma discussão com ameaças contra a mulher.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!