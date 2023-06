Homem é preso transportando drogas que seriam levadas para Jardim

Divulgação

Ontem, 5, a Polícia Militar em Jardim apreendeu mais de 470 quilos de drogas, durante abordagem realizada no trecho que dá acesso ao distrito de Boqueirão.

As equipes de Força Tática de Jardim e Radiopatrulha de Boqueirão foram as responsáveis pelo sucesso da ação que também levou a prisão do autor do crime.

De forma resumida, um denunciante anônimo fez contato com a Polícia Militar em Boqueirão e informou sobre a existência de um veículo Honda Civic de cor cinza que estaria transportando drogas rumo a cidade de Jardim.

De posse das informações, as equipes montaram uma 'força tarefa', para verificar a veracidade das informações e tomarem as providências caso fosse constatada a irregularidade.

Assim, ambas se posicionaram estrategicamente e abordaram o homem de 44 anos de idade no carro com as características indicadas, e confirmaram o teor da denúncia, pois com ele foi encontrado mais de 470 quilos de maconha divididos em 644 tabletes.

Questionado, disse que receberia cerca de 8.000 reais para fazer o transporte da droga de Bela Vista a Campo Grande.

Assim, o autor foi preso em flagrante e a droga apreendida, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.