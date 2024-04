Homem é presso após arremessar pedra na cabeça da companheira

Viatura da DAM / Divulgação

Equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas prendeu nesta quarta-feira, 3, um homem de 34 anos por agredir a companheira, de 41 anos, com uma pedrada na rodoviária da cidade.

Os policiais civis, logo pela manhã, por volta das 7h, obtiveram a informação de que a vítima estaria sendo atendida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. Após a alta, a mulher foi conduzida até a DAM, onde foi ouvida em depoimento, solicitou medidas protetivas e passou por exame de corpo de delito.

O Delegado de Polícia responsável, Matheus de Palma, então, organizou a equipe e iniciou rondas na tentativa de capturar o agressor. As diligências se estenderam até o final da manhã, quando o autor foi localizado e capturado na empresa em que trabalha, sendo conduzido até a DAM.

Na unidade policial, foi preso em flagrante por diversos crimes, dentre eles invasão de domicílio, perseguição, ameaça e lesão corporal. As investidas do agressor em desfavor da vítima iniciaram-se no período noturno de ontem, estendendo-se até esta manhã, quando ela foi agredida na Rodoviária.

O agressor possui diversas passagens policiais, sendo duas por homicídio, um praticado em 2007 e outro em 2021. Este último por atear fogo na casa da ex-companheira dele.