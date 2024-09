Homem é preso após descumprir de medida protetiva em Aquidauana

DAM em Aquidauana / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Na manhã desta quarta-feira (18), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana, prendeu um homem de 27 anos com um mandado de prisão preventiva. A decisão do Poder Judiciário foi baseada em uma representação da autoridade policial.

O homem é investigado por descumprir uma medida protetiva e por ameaças e injúrias dentro do contexto de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha. O incidente ocorreu em 27 de agosto de 2024, quando a vítima, já com a medida protetiva, relatou que ele apareceu em sua casa embriagado, tentando reatar o relacionamento. Ao ser rejeitado, o homem fez ofensas e ameaças.

Na madrugada seguinte, a vítima ouviu barulhos e percebeu que ele tentava invadir sua casa. Ao ser confrontado, ele fez novas ameaças, afirmando que, se preso, resolveria a situação de "seu jeito", mostrando uma foto de uma arma no celular. Um mandado de busca foi cumprido na casa do autor, mas nada ilegal foi encontrado.

O homem foi preso e apresentado à DAM de Aquidauana, e sua prisão foi comunicada ao Poder Judiciário.