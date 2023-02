Homem é socorrido após passar mal e bater contra muro

A frente do veículo ficou completamente destruída / Diário Corumbaense

Na tarde desta segunda-feira (20), um homem identificado como José Otávio de Oliveira, de 30 anos, passou mal e acabou perdendo a direção do veiculo em que ele estava, o carro colidiu em muro no cruzamento das Ruas Ciríriaco de Toledo com Monte castelo.

De acordo com as infomações a vítima teve uma crise convulsiva, mas foi socorrido consiete e desorientado.

Ele apresentava escoriações nas mãos, o Corpo de Bombeiro esteve no local e fez o socorro. A frente do veículo, Volkswagen Gol ficou completamentamente destruida.