Homem é socorrido com 90% do corpo queimado, em Anastácio

Caso aconteceu em Anastácio (MS) / Ronald Regis/Ilustrativa

Homem, de 31 anos, foi socorrido com 90% do corpo queimado. O caso ocorreu na noite de ontem (8), em Anastácio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h, com a informação de que havia um homem queimado na rua Projetada 5, no Jardim Campanário. No local, os militares encontraram o homem ferido.

A vítima contou que, após ingerir bebida alcoólica e fazer o uso de drogas, jogou álcool no próprio corpo e ateou fogo. Ele saiu correndo pelas ruas do bairro e as chamas foram controladas por populares.

O rapaz sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, pescoço, tórax e abdômen. Ele foi levado para o Pronto-Socorro da cidade, onde foi entubado e transferido para Santa Casa de Campo Grande.