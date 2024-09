Homem é socorrido em estado crítico após ser esfaqueado na Vila Pinheiro

Caso está sendo investigado / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 23, na Vila Pinheiro, em Aquidauana, um homem de 31 anos foi encontrado ferido por arma branca no quintal de uma residência.

De acordo com relatos da moradora, uma mulher de 29 anos, ela acordou e se deparou com seu amigo em estado crítico, coberto de sangue. Imediatamente, a mulher acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que rapidamente transportou a vítima ao pronto-socorro local.

No hospital, a equipe policial conseguiu conversar brevemente com o homem, que se encontrava consciente, mas com perfurações no tórax e no braço direito. Ao ser questionado sobre o que aconteceu, ele afirmou não saber quem o agrediu ou onde o incidente ocorreu.

Diante da gravidade da situação, a polícia decidiu deixá-lo sob os cuidados médicos enquanto realizava a coleta de informações para o registro do Boletim de Ocorrência. A Polícia Civil será responsável pela investigação do caso.

Até o momento, a arma branca utilizada no ataque não foi localizada e nenhuma das partes envolvidas foi apresentada à delegacia. A polícia orientou a vítima a registrar formalmente a ocorrência na delegacia de polícia.