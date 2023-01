Homem é torturado até a morte em cidade de MS

Homem foi encontrado amarrado com corda e havia sinais de tortura / Imagem ilustrativa

Homem, de 33 anos, foi encontrado morto às margens de uma estrada de Japorã, nessa terça-feira (24). O corpo estava amarrado com corda de náilon e havia sinais de tortura.

Segundo informações do Campo Grande News, a polícia foi acionada pelo cacique da Aldeia Porto Lindo. Quando chegaram no local, as equipes da perícia e polícia constataram que o homem tinha várias lesões e sinais de tortura. O corpo estava amarrado por uma corda de náilon, entre as pernas e também a região dos braços.

Durante investigações, os policiais descobriram que, antes de ser morto, o homem estava bebendo com um grupo de pessoas. Cinco foram presas por suspeita de envolvimento no crime.

A perícia também apreendeu faca, enxada e carrinho de mão, que estavam no caminho entre a casa da vítima e o local onde o corpo foi encontrado.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.