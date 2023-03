Homem é torturado e morto dentro de casa na fronteira com Ponta Porã

Homem foi morto dentro de casa / Topmidianews

Alberto Anastácio Medina Mancuello, de 34 anos, foi torturado e morto na madrugada deste domingo (5). Um grupo de cerca de 6 pistoleiros invadiram a casa no bairro Jardim Aurora, de Pedro Juan Caballero, cidade do Paraguai, fronteira com Ponta Porã.

Conforme o Ponta Porã News, o homem dormia com a esposa quando escutou a casa sendo invadida.

O portal informou que os suspeitos quebraram porta de vidro e entraram na casa. Lá, torturaram a vítima enquanto a sua esposa era mantida em cárcere em outro cômodo.

Eles assassinaram o homem a tiros e o carro da vítima também foi revistado pelo grupo.

A Polícia Nacional do Paraguai investiga o caso para ver se há ligação com o narcotráfico e crime organizado na região.