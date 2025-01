Homem encontrado morto em banheiro de posto tinha hematomas

Polícia Militar foi acionada / Foto: reprodução, Osvaldo Duarte)

Marcos Antônio Pereira, de 45 anos, encontrado morto em um banheiro de um posto de combustível em Dourados na terça-feira (31), apresentava lesões no corpo.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo a delegada Gabriela Vanoni, responsável pelo caso, ele estava com lesões no rosto e nos braços, e, teria se envolvido em uma briga durante a madrugada, antes de correr para o banheiro do posto de combustível.

Em entrevista ao site Dourados News, a delegada relata que circunstâncias que levaram à briga ainda não foram esclarecidas pela polícia.

Contudo, Marcos possuía problemas de saúde preexistentes, ele sofria de uma doença no fígado. “O que ocasionou a morte foi uma hemorragia interna que ele sofreu devido às agressões”, detalhou Vanoni.

Além disso, Marcos estava em situação de rua e era usuário de drogas.