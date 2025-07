Homem encontrado morto em córrego de Ribas do Rio Pardo é identificado

Leonardo foi encontrado morto nesta quinta-feira / Foto: Ribas Ordinário

Foi identificado como Leonardo Nunes da Silva o homem encontrado morto na tarde da última quinta-feira (17), no Córrego Barrinha, às margens da rodovia MS-340, em Ribas do Rio Pardo.

Leonardo trabalhava como operador de máquinas e havia se deslocado ao município a trabalho, atuando no setor florestal da região. De acordo com informações do portal Ribas Ordinário, familiares relataram que ele estava desaparecido e apresentava sinais de confusão mental nos dias anteriores à sua morte.

Antes de ser localizado sem vida, Leonardo chegou a procurar atendimento no Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo. Após deixar a unidade de saúde, ele abandonou o veículo que dirigia e não foi mais visto com vida. O corpo foi encontrado por moradores da região, nas proximidades da rodovia estadual.

A família, abalada com o ocorrido, busca respostas e cobra esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte. A Polícia Civil deve apurar o caso.

