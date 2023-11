Homem espanca mulher e é flagrado por câmera em Campo Grande

A agressão foi filmada / Reprodução

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após espancar a companheira, de 28 anos, na madrugada desta terça-feira (7) no Centro de Campo Grande. Uma câmera de segurança flagrou o momento das agressões.

Segundo o Topmidianews, nas imagens, é possível ver quando o suspeito agride a mulher com vários socos na cabeça, chutes e cotoveladas. A equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) se deslocou até o local e fez a prisão em flagrante do suspeito.

Já a vítima ficou com vários hematomas pelo corpo e precisou de atendimento médico e, foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida.

Durante o interrogatório, o agressor confessou que tinha espancado a mulher e ficou detido na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Vale destacar que a vítima possui esquizofrenia e faz tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). No entanto, já havia registrado boletim de ocorrência no mês de setembro deste ano e solicitado medida protetiva contra o autor.