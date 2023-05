Homem estupra a enteada de 4 anos e bate na companheira ao ser descoberto

Um homem, de 30 anos, foi preso durante a noite de segunda-feira, 15, após ser acusado de estuprar sua enteada, de apenas 4 anos, em uma fazenda no interior de Ribas do Rio Pardo. Ao ser descoberto bateu na mãe da vítima e ainda a ameaçou de morte antes de fugir.

Conforme as informações policiais, depois de abusar da enteada o homem foi descoberto pela companheira. Ao ser confrontado, acabou batendo e ameaçando a mãe da menor.

Apesar de o fato ter acontecido em uma fazenda no município de Ribas do Rio Pardo, o local fica mais próximo do município de Água Clara e os moradores da citada fazenda entraram em contato com a Delegacia de Polícia deste município, comunicando os fatos e informando que o autor teria fugido, indicando o modelo e a cor do veículo utilizado por ele.

Uma equipe policial de Água Clara então começou a fazer diligências, conseguindo capturar o autor a cerca de 18 km da fazenda informada.

Após a captura, o autuado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo para as providências cabíveis, onde permanece à disposição da justiça.