Homem ferido a faca é resgatado de helicóptero no Pantanal

Atacado com faca e mulher com dores no peito foram levados de helicóptero ao Pronto-Socorro / Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá realizou, nesta segunda-feira (27), duas operações de resgate no Pantanal do Paiaguás, com apoio aéreo da Marinha do Brasil. As ações envolveram o transporte de duas vítimas em situações distintas para o Pronto-Socorro de Corumbá.

No início da tarde, os bombeiros foram acionados para atender um homem de 27 anos, morador do Sítio XV de Dezembro. Ele havia sido ferido por arma branca, apresentando um corte profundo no rosto, de aproximadamente 15 centímetros, que atingia o queixo, a boca e se estendia até abaixo do olho direito.

A vítima estava consciente e orientada. Após receber atendimento pré-hospitalar, foi levada de helicóptero até Corumbá e entregue à equipe médica. Conforme informações repassadas aos bombeiros, a agressão teria sido praticada pela companheira do homem.

Quase ao mesmo tempo, uma segunda ocorrência de resgate aeromédico foi registrada. A vítima era uma mulher de 65 anos, residente na Fazenda Santa Maria, também no Paiaguás. Portadora de diabetes, ela apresentava dores de cabeça e no peito no momento do atendimento.

A paciente também foi transportada de helicóptero até o Pronto-Socorro, onde permaneceu sob observação médica.

