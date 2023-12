Homem fica em estado grave ao ser esfaqueado em Campo Grande

Samu realizou o atendimento / Divulgacão

Homem, de 42 anos, foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado no braço e na costela, no Residencial Buzios, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (31). A vítima sofreu facadas no braço e na costela.

Segundo o Midiamax, a mãe da vítima acionou a polícia informando que o homem saiu de casa para buscar os filhos nas proximidades, quando, ao retornar, foi abordado por outros dois no cruzamento das ruas José Barbosa de Souza Coelho com a Heitor Vieira de Almeida.

Segundo o boletim de ocorrência, um dos homens teria dito a vítima que “isso é pra você parar de arrumar briga com a minha família” e lhe deferiu os dois golpes de faca.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local. Devido aos ferimentos, o homem foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

Apesar do estado de saúde ser considerado grave, o homem esta estável.