Homem fura mulher com canivete durante confraternização em Ivinhema

Homem de 52 anos golpeou uma mulher com canivete durante uma confraternização do Dia das Mães em um estabelecimento comercial, localizado no bairro Lagoa Azul, em Ivinhema. O crime ocorreu no domingo, dia 15.

Segundo o Dourados News, o hospital entrou em contato com a polícia informando sobre a tentativa de feminicídio. Os militares se deslocaram até a unidade hospitalar onde recebeu informações da vítima sobre o crime.

A mulher e o autor estavam em uma confraternização nos fundos de um estabelecimento comercial, quando em certo momento, ambos se desentenderam e o homem golpeou a vítima com o canivete.

Após atingir a mulher, o autor saiu para buscar ajuda e a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital.

Diante das informações e características do autor, a equipe policial realizou diligências e localizou o mesmo, que confirmou os fatos, sendo que informou que teria cometido o ato para se defender.

Diante do flagrante, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.