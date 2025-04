Homem furta mais de 20 metros de cabo de telefonia em Aquidauana

Crime na madrugada / Imagens: Você Repórter

Na madrugada deste sábado (26), por volta das 4h10, um furto de cabos de telefonia foi registrado em uma das principais vias de Aquidauana. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa na Rua Duque de Caxias, em frente ao Hemosul.

As imagens mostram um rapaz agindo com tranquilidade, levando cerca de 20 metros de cabo. No início da ação, ele contou com a ajuda de outro indivíduo, que subiu em uma árvore para cortar o fio.

Após enrolar o material furtado, o autor apoiou o cabo em sua bicicleta e seguiu pela avenida, inclusive transitando na contramão.

A Polícia Civil investiga o caso.

