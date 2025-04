Homem invade casa com facão e ameaça mulheres em Bonito

Delegacia de Bonito / Divulgação

Na madrugada deste domingo (27), um homem foi preso após invadir uma casa armado com um facão e ameaçar duas mulheres de morte no distrito de Águas do Miranda, em Bonito.

Conforme o site Jardim MS News, a Polícia Militar foi acionada por volta das 00h06 para atender a uma ocorrência de dano e violação de domicílio.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram sinais de arrombamento nas portas e ouviram das vítimas, duas mulheres, que o agressor — conhecido como "Papel" — já havia feito ameaças anteriormente.

Segundo relatos, após um desentendimento, o suspeito retornou ao imóvel com um facão, invadiu o quintal e tentou arrombar as portas, ameaçando decapitar as vítimas. Assustadas, as mulheres conseguiram fugir e pedir socorro a vizinhos.

Com base na descrição fornecida pelas vítimas, a equipe policial localizou o suspeito nas proximidades. "Papel" se recusou a informar sua identidade, mas admitiu os crimes. O facão, com lâmina de cerca de 40 centímetros, foi apreendido.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde novamente se recusou a se identificar formalmente. As vítimas, que não apresentavam lesões visíveis, foram encaminhadas ao hospital para a realização de exame de corpo de delito.