Homem inventa assalto e se fere para chamar atenção da namorada em MS

O homem foi orientado a buscar atendimento em saúde mental no município / PCMS

A Polícia Civil concluiu, nesta quinta-feira (27), que o suposto assalto registrado por um homem de 30 anos, em Campo Grande, não aconteceu. O caso, inicialmente tratado como tentativa de latrocínio, ocorreu em 15 de novembro na região do Bairro Guanandi e mobilizou equipes de investigação.

Na data dos fatos, o homem deu entrada na Santa Casa com cortes profundos no pescoço e na mão e afirmou ter sido atacado por um assaltante armado com uma garrafa quebrada. Segundo a versão apresentada na época, o agressor teria levado seu celular antes de fugir.

Durante as apurações, a Polícia Civil ouviu vizinhos que relataram não ter havido qualquer saída do homem no horário indicado e confirmaram que ele permaneceu em casa. As testemunhas também mencionaram uma discussão com a namorada na madrugada anterior ao suposto crime.

Ao retornar à delegacia após receber alta médica, o homem confessou que mentiu no boletim de ocorrência e que provocou os ferimentos para chamar a atenção da companheira e da família. Ele ainda admitiu que já havia praticado comportamentos similares anteriormente.

Com a conclusão das investigações, a polícia descartou totalmente a ocorrência de crime patrimonial ou tentativa de latrocínio. O homem foi orientado a buscar atendimento em saúde mental no município e responderá pelo crime de comunicação falsa de delito, previsto no artigo 340 do Código Penal.

