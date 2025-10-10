Homem inventa roubo com sequestro para justificar à esposa a noite de MS

Polícia do Derf concluiu a investigação / PCMS

Segundo o relato inicial, o homem afirmou ter recebido ligações com informações sobre o paradeiro de sua motocicleta furtada e que, ao seguir até o bairro Jardim Los Angeles, teria sido abordado por três indivíduos. Conforme sua versão, os supostos autores exigiram dinheiro para a devolução do veículo, colocaram um saco preto em sua cabeça, o mantiveram sob ameaça e o levaram em seu próprio carro até uma estrada deserta, onde o abandonaram.

A DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos) concluiu nesta sexta-feira (10) que um homem de 31 anos inventou ter sido vítima de roubo com restrição de liberdade, após investigação sobre um boletim de ocorrência registrado na DEPAC Centro, em Campo Grande.

No entanto, após diligências e entrevista conduzida por policiais da DERF, o comunicante confessou que os fatos não ocorreram. Ele admitiu que havia passado a noite em um bar e inventou a história para justificar sua ausência à esposa.

Diante da confissão e dos elementos apurados, a polícia instaurou um procedimento para responsabilizá-lo pelo crime de falsa comunicação de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!