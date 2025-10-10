Acessibilidade

10 de Outubro de 2025 • 17:06

Polícia

Homem inventa roubo com sequestro para justificar à esposa a noite de MS

Investigação da DERF concluiu que versão sobre crime em Campo Grande era falsa

Redação

Publicado em 10/10/2025 às 14:34

Polícia do Derf concluiu a investigação / PCMS

A DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos) concluiu nesta sexta-feira (10) que um homem de 31 anos inventou ter sido vítima de roubo com restrição de liberdade, após investigação sobre um boletim de ocorrência registrado na DEPAC Centro, em Campo Grande.

Segundo o relato inicial, o homem afirmou ter recebido ligações com informações sobre o paradeiro de sua motocicleta furtada e que, ao seguir até o bairro Jardim Los Angeles, teria sido abordado por três indivíduos. Conforme sua versão, os supostos autores exigiram dinheiro para a devolução do veículo, colocaram um saco preto em sua cabeça, o mantiveram sob ameaça e o levaram em seu próprio carro até uma estrada deserta, onde o abandonaram.

No entanto, após diligências e entrevista conduzida por policiais da DERF, o comunicante confessou que os fatos não ocorreram. Ele admitiu que havia passado a noite em um bar e inventou a história para justificar sua ausência à esposa.

Diante da confissão e dos elementos apurados, a polícia instaurou um procedimento para responsabilizá-lo pelo crime de falsa comunicação de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal.

