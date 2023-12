Homem leva martelada na cabeça após não pagar conta de boate

Homem foi agredido / Babalizando MS/ Reprodução

Um jovem de 23 anos foi agredido a marteladas na cabeça após tentar sair de uma boate sem pagar. O caso ocorreu no último sábado, 2, em Sidrolândia.

Segundo o Babalizando MS, foram os donos da boate, que agrediram o rapaz após ele tentar sair sem pagar o programa. Sua moto foi retida pelos donos do estabelecimento e depredada próximo ao local.

As irmãs da vítima, sabendo da situação, foram até a boate para resgatá-lo, mas acabaram sendo agredidas também. Uma delas levou um golpe de chave de fenda no ombro.

A polícia foi acionada e o casal foi preso, as vítimas se comprometeram a apresentar os laudos com as marcas das agressões e dizem que vão representar criminalmente contra os agressores.