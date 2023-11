Homem mata colega espancado em Dourados

Homem foi preso / Dourados Informa

Um homem de 37 anos foi preso pelo assassinato de Miguel Espindola Matoso, 55, em Dourados. O crime ocorreu em 29 de julho deste ano em propriedade rural perto da PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

Conforme o Dourados Informa, o acusado foi preso no Jardim Piratininga e confessou que espancou o colega de serviço, mas diz que não sabia da morte do rapaz. O acusado e a vítima eram funcionários da chácara localizada nas margens da BR-163, próxima ao trevo para Fátima do Sul. No dia, ambos ingeriam bebida alcoólica, quando tiveram uma discussão, porém, não se sabe o motivo da briga.

De acordo com a polícia, Rodrigo agrediu Miguel que sofreu lesões na cabeça, rosto e na boca. Miguel foi socorrido pelo proprietário do local e empregador da dupla, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor então fugiu após o crime e foi preso nesta sexta.