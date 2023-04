Homem mata rapaz e atira na cabeça de ex-namorada em Campo Grande

Homem matou rapaz e atirou na ex-namorada / Divulgação

Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (30), na rua Enzo Ciantelli, bairro Jardim Colibri II, em Campo Grande. A colega dele, Karolina Silva Peireira, de 22 anos, também foi alvejada na cabeça e teve perda de massa encefálica.

Segundo o boletim de ocorrência, o principal suspeito é o ex-namorado de Karolina, que já foi identificado. Ele não teria aceitado o fim do relacionamento.

O caso ocorreu por volta das 2h50 e Luan teve o óbito constatado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi atingido no tórax na região do coração.

Karolina Silva, teve exposição de massa encefálica e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa, com ferimentos por arma de fogo no crânio e no pescoço. Seu estado é considerado grave com risco iminente de morte.

O caso foi registrado na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) como tentativa de feminicídio e homicídio. A Polícia está a procura do suspeito.