Homem mente sobre furto após vender moto para comprar drogas na Capital

Sede da Defurv em Campo Grande / Divulgação

A Polícia Civil desmascarou nesta terça-feira, 20, duas falsas denúncias de roubo de motocicletas. Em investigações realizadas pela DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos), descobriu-se que as supostas vítimas, uma no Jardim Nhanhá e outra no Jardim Aero Rancho, haviam mentido sobre os crimes.

No dia 19, foram registrados dois boletins de ocorrência sobre roubos de motos. Em um caso, o morador de 33 anos alegou ter sido roubado no Jardim Nhanhá, mas foi revelado que ele havia penhorado sua moto para comprar drogas e, como não conseguiu recuperar o veículo, inventou o roubo.

No outro caso, a jovem de 20 anos, do Jardim Aero Rancho, confessou ter mentido sobre o roubo de sua moto, que, na verdade, estava estacionada na casa de uma amiga. Imagens de câmeras de segurança confirmaram essa versão.

Ambos foram autuados por falsa comunicação de crime. A DEFURV lembra que todas as denúncias são investigadas e que mentir sobre crimes pode resultar em penas de até oito anos de prisão.