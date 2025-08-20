Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 20:25

Polícia

Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso em Miranda

Indivíduo de 24 anos teve mandado de prisão cumprido após descumprimento de regras do regime semiaberto

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 16:31

Delegacia de Miranda / PCMS

Na manhã desta terça-feira, 19 de agosto, o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia Civil de Miranda prendeu um homem de 24 anos que possuía mandado de prisão em aberto. Ele cumpria pena em regime semiaberto, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.

De acordo com a Polícia Civil, após descumprir as condições do regime e sofrer regressão penal, foi expedido o mandado de prisão. A ordem judicial foi repassada ao SIG, que imediatamente localizou o indivíduo em sua residência e efetuou a prisão.

Após o cumprimento da medida, o preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de Miranda, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.

