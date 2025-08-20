Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso em Miranda

Delegacia de Miranda / PCMS

De acordo com a Polícia Civil, após descumprir as condições do regime e sofrer regressão penal, foi expedido o mandado de prisão. A ordem judicial foi repassada ao SIG, que imediatamente localizou o indivíduo em sua residência e efetuou a prisão.

Na manhã desta terça-feira, 19 de agosto, o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia Civil de Miranda prendeu um homem de 24 anos que possuía mandado de prisão em aberto. Ele cumpria pena em regime semiaberto, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Após o cumprimento da medida, o preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de Miranda, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.

