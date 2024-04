Homem morre ao colidir moto em bovino que estava na pista

Redes Sociais

Morador de Ivinhema, José Carminati Sobrinho, de 52 anos, o "Zezinho", morreu em acidente envolvendo a motocicleta que conduzia e um animal na pista. O caso aconteceu em Nova Andradina, na noite de ontem (26).

De acordo com o site Nova Notícias, Zezinho seguia numa Yamaha Drag Star com uma passageira para o show da banda Capital Inicial, quando colidiu em um bovino na rodovia, próximo ao Córrego do Baile, na BR-376.

Com a força do impacto, tanto Zezinho quanto o animal morreram no local.

Zezinho era muito conhecido e trabalhava em um frigorífico no município de Ivinhema.

A passageira da moto sofreu vários ferimentos e foi socorrida para o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba.

Não há informação sobre o estado de saúde dela. A ocorrência foi registrada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Civil do município.