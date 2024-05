Homem morre após acidente entre moto e carro em MS

Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia

Um homem de 47 anos morreu na madrugada de ontem, 17, no Hospital da Vida, após sofrer um acidente na noite do último domingo, 12, na Avenida Marcelino Pires com a Rua Floriano Peixoto, em Dourados.

Conforme o site Ligado Na Notícia, a vítima estava em uma motocicleta acompanhada da sobrinha, quando houve o acidente com um carro. A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida e encaminhada para o Hospital da Vida, onde ficou na Unidade de Terapia Intensiva, mas foi transferida para área vermelha.

Já o homem sofreu politraumatismo e várias fraturas pelo corpo, precisou ser entubado e na madrugada de ontem, acabou falecendo. Ele, embora fosse douradense, atualmente morava em Campo Grande, onde trabalhava em uma concessionária de carros.

A dinâmica do acidente é investigada pela polícia.