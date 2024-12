Homem morre após bater a cabeça em tobogã de balneário de Campo Grande

Vítima chegou a ser levada para UPA / Divulgação

Um homem de 29 anos morreu no sábado, 7, após sofrer um acidente em um balneário de Campo Grande. Ele estava acompanhado da filha de 7 anos de um casal de amigos e decidiu descer o tobogã em pé. Durante a descida, perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça no equipamento, indo parar na água. A criança, que estava com ele, foi quem chamou o socorrista e informou que o homem estava usando o celular no momento do acidente.

A esposa ainda contou que a vítima apresentava um ferimento grave na cabeça e sangrava muito. Os profissionais do clube aquático prestaram os primeiros socorros, mas, em seguida, o homem foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santa Mônica, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. O óbito foi confirmado às 13h40, segundo o site Midiamax.

O balneário onde o acidente ocorreu, no sábado (7), informou que todos os procedimentos de socorro foram realizados pela equipe de salva-vidas. O acidente, que aconteceu no final da manhã, envolveu a vítima escorregando no início do toboágua, batendo a cabeça e sendo resgatada pelos salva-vidas ao chegar na água.

O Samu foi chamado, e duas viaturas chegaram em cerca de 30 minutos. Apesar dos esforços, o homem não sobreviveu. A equipe médica não pode confirmar se a morte foi causada pela batida ou pelo afogamento. O balneário expressou pesar pela tragédia e reforçou que sempre adota medidas de segurança para evitar acidentes. "Sentimos muito pelo ocorrido", declarou a administração.