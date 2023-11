Homem morre após perder controle de direção de carro na MS-156

Ligado na Notícia

Morador de Itaporã, Ediomar José Braga, de 48 anos, morreu no início da noite deste sábado (11) após perder o controle do carro que conduzia, bater em um coqueiro e o veículo capotar.

O acidente aconteceu na MS-156, em Itaporã.

De acordo com as informações apuradas pelo Campo Grande News, Ediomar José estava sozinho no Volkswagen Gol, e seguia entre Itaporã e o distrito de Montese, quando perdeu o controle da direção por motivos que ainda serão apurados.

Na sequência o veículo capotou e parou com as rodas para cima. A vítima não resistiu e morreu no local.

O caso foi atendido pela polícia e perícia. Ediomar era morador do Jardim Santa Maria, em Itaporã.