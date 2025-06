Homem morre após ser alvo de emboscada com mais de dez tiros em Campo Grande

Vítima foi levada para UPA Vila Almeida / Jornal Midiamax

Morreu na manhã deste domingo, 22, um homem de 44 anos baleado em uma emboscada no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. Identificado como Haroldo dos Santos Gil, ele foi atingido por pelo menos quatro disparos, sendo três no tórax e um na perna, por volta das 22h30 de sábado, 21.

A vítima chegou a ser socorrida por moradores da região e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida. No local, passou por atendimento médico e teve ao menos um projétil retirado, que foi entregue à Polícia Militar. Apesar dos esforços da equipe médica, Haroldo não resistiu aos ferimentos.

No local do atentado, a perícia encontrou extensas manchas de sangue e diversos cartuchos de munição calibre 9 mm espalhados. Ao todo, foram recolhidas 11 cápsulas deflagradas, uma munição percutida que não chegou a disparar e um projétil, segundo o Jornal Midiamax.

De acordo com uma testemunha, a vítima foi surpreendida por um carro Volkswagen Fox de cor preta, ocupado por ao menos duas pessoas. Um dos suspeitos desceu do banco do passageiro e atirou contra o homem. Em seguida, o condutor também desceu e efetuou mais disparos. Após a ação, os dois retornaram ao veículo e fugiram.

Pouco tempo depois, os autores incendiaram o automóvel usado no crime. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, e o veículo foi posteriormente identificado como o mesmo utilizado na emboscada.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar os envolvidos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!