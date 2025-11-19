Acessibilidade

21 de Novembro de 2025 • 09:08

Trânsito

Homem morre após ser atropelado e ter corpo dilacerado na BR-060

Acidente ocorreu na madrugada desta quarta entre Sidrolândia e Campo Grande

Redação

Publicado em 19/11/2025 às 20:09

policiais constataram que o homem havia sido atropelado / Reprodução/Jornal Midiamax

Um homem de 42 anos morreu após ser atropelado na BR-060, durante a madrugada desta quarta-feira (19), no trecho que liga Sidrolândia a Campo Grande. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada por volta das 2h para atender a ocorrência no km 400,5 da rodovia.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima já sem vida, com o corpo dilacerado em razão do impacto. Partes do corpo estavam espalhadas pela pista por cerca de 20 metros, o que levou à imediata solicitação da Polícia Civil e da perícia.

A equipe pericial recolheu documentos, roupas e demais pertences da vítima, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exames necroscópico e papiloscópico, conforme o Jornal Midiamax.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com morte atribuída à própria vítima, conforme consta no boletim de ocorrência.

