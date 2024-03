Homem morre após ter corpo queimado em Dourados

Adilson Domingos

José Maria da Luz Campos, 37 anos, morreu, na noite desta sexta-feira, 8, após ter 90% do corpo queimado, no Jardim Água Boa, em Dourados. A esposa dele é suspeita de jogar gasolina na vítima.

Conforme informações do site local, José Maria estava em casa com a esposa, Roberta Barreto Alves, 39 anos, na moradia na Rua Gonçalo Nunes Siqueira. Os dois tiveram uma discussão quando a suspeita jogou o líquido inflamável no corpo dele e em seguia jogou fogo.

Campos foi socorrido pelo SAMU até o Hospital da Vida, mas teve de ser transferido para a Santa Casa, onde morreu.

Suspeita

A suspeita disse a vizinhos e por meio de mensagem enviada ao irmão do esposo, que José Maria estava fumando perto da moto e por isso se queimou. Ela nega que tivesse ateado fogo do companheiro.

Ainda segundo o site foi solicitada perícia no local. O espaço está aberto para manifestação dos envolvidos.