10 de Agosto de 2025 • 11:32

Polícia

Homem morre após troca de tiros com a PM em Campo Grande

O caso foi registrado na Depac Cepol

Redação

Publicado em 10/08/2025 às 07:35

Atualizado em 10/08/2025 às 07:48

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax, Ilustrativa

Um homem de 34 anos morreu após entrar em confronto com policiais militares na noite de sábado (9), no bairro Itamaracá, em Campo Grande. A ocorrência teve início após uma denúncia de disparos de arma de fogo em via pública.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais foram chamados após relatos de que um indivíduo estaria armado nas proximidades do cruzamento entre as ruas Georgina Pereira Barbosa e Azis Nachif. Ao chegarem ao local, os agentes teriam avistado Wemerson de Souza Santana portando uma arma de fogo.

Ainda conforme a PM, o suspeito não obedeceu à ordem de largar a arma e correu para dentro da residência onde morava. Dentro da casa, Wemerson teria ameaçado os policiais e efetuado dois disparos. Diante da situação, os militares revidaram, atingindo o suspeito.

Wemerson chegou a ser socorrido e encaminhado à UPA Universitário, mas não resistiu aos ferimentos. As armas utilizadas na ação foram recolhidas para perícia.

Durante a ocorrência, os policiais encontraram no local uma balaclava preta e uma substância semelhante à maconha. O material foi apreendido e encaminhado à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O boletim também registra que, um dia antes do confronto, Wemerson teria invadido e roubado a residência de um vizinho. A mãe do suspeito compareceu ao local e relatou que o filho enfrentava problemas com o uso de drogas, motivo pelo qual os dois não viviam mais juntos.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) e segue sob investigação.

