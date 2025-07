Homem morre com ferimento na cabeça após briga em oficina

Polícia Civil investiga o caso / PCMS, Ilustrativa

Segundo o portal MS Todo Dia, a esposa de Alex contou à polícia que o homem passou o dia procurando uma peça para instalar na caminhonete de seu pai. Com isso, percorreu diversas oficinas da cidade, até que, por volta das 15h, ligou dizendo que estava na estética automotiva pertencente ao irmão do principal suspeito.

Um tempo depois, Alex e o homem de 44 anos foram até a casa da vítima e, em seguida, saíram. No entanto, depois de uma hora, a mulher recebeu uma ligação do marido dizendo que havia se machucado e iria para o hospital.

Alex, porém, passou em casa, deixou o carro e foi a pé até a base do Corpo de Bombeiros. Ele então foi socorrido e levado para uma unidade de saúde da cidade. Novamente, ele ligou para a esposa e afirmou que os médicos não queriam liberá-lo.

Ela notou que o marido estava desorientado e em estado de delírio. A PM (Polícia Militar) foi acionada, e o homem afirmou que o motor do carro havia caído sobre sua cabeça, mas a versão foi desmentida pelo dono da oficina.

O homem contou aos policiais que Alex havia se envolvido em uma briga com seu irmão. No entanto, não deu detalhes do que realmente havia acontecido, apenas relatou que separou a confusão e que a vítima recusou ajuda médica no local.

Alex estava em estado grave e seria transferido em vaga zero para Campo Grande. Durante o trajeto, ele acabou não resistindo e morreu na ambulância. O caso é investigado.

