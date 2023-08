Homem morre dias após ser esfaqueado durante briga em aldeia

Jorge Almeida, de 66 anos, morreu no Hospital da Vida nesta sexta-feira (25), após ser esfaqueado na Aldeia Tey Kuê, em Caarapó.

De acordo com o Dourados News, ele foi golpeado no dia 22 durante uma briga. As facadas foram duas no tórax e um no rosto. Ele foi socorrido para o hospital do município, porém, devido à gravidade, acabou sendo transferido para o Hospital da Vida.

O autor das facadas foi preso em flagrante após o crime. No entanto, a ocorrência deve mudar a tipificação, uma vez que a vítima faleceu.