Homem morre e outro fica ferido durante assalto em escritório da Capital

Funerária saindo da Cepol / Marcos Maluf, Campo Grande News

Um homem de 22 anos morreu e outro foi baleado durante uma tentativa de furto a um escritório, no Jardim dos Estados, em Campo Grande, na madrugada desta sexta-feira (10). Outro integrante do bando também foi detido.

De acordo com as informações doCampo Grande News, os três arrombaram o escritório, que fica na Rua 15 de Novembro, e passaram a revirar o local. Nesse momento, a PM (Polícia Militar) já havia sido comunicada sobre o crime e quando chegou, viu o portão aberto e os três homens no local.

Flagrados, os suspeitos correram para dentro do imóvel. Segundo registro da ocorrência, em tentativa de abordagem, um deles pegou arma, mas, antes que atirasse, os policiais revidaram. Um rapaz de 24 anos, foi atingido e ficou no chão. Ao lado dele, os militares conseguiram imobilizar o outro, de 19 anos.

O terceiro suspeito continuou em fuga e foi abordado na copa do imóvel. Ele também sacou uma arma e ameaçou atirar, quando os policiais o atingiram. Mesmo ferido, o assaltante tentou fugir novamente, mas acabou sendo pego. Ele foi socorrido e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Nova Bahia, mas não resistiu e morreu.

O comparsa foi socorrido e levado à Santa Casa. Não foi informado onde ele foi atingido e qual a gravidade do quadro de saúde. Igor teria desmaiado no momento que foi rendido no escritório e também foi encaminhado a unidade de saúde. Lá, tentou fugir novamente, mas foi detido. A polícia checou o nome e constatou que o terceiro assaltante é considerado foragido da Justiça.

Dois revólveres foram apreendidos com os suspeitos. Um carro Ford Ka, utilizado por eles, estava em frente ao escritório com vários produtos furtados. No veículo, também foi encontrado um cofre, mas a polícia não confirmou se também havia sido levado do imóvel ou é produto de crime anterior.