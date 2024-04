Homem morre eletrocutado durante acidente de trabalho em Naviraí

Polícia investiga acidente de trabalho / Divulgação

Na madrugada de ontem, um trágico acidente de trabalho deixou a cidade de Naviraí em luto. Alexandro Alicio dos Santos, de 24 anos, foi vítima de uma descarga elétrica de alta tensão enquanto operava uma coletadeira de cana-de-açúcar, prestava serviço para uma usina local.

Segundo o delegado Silvio Ramos, o rapaz estava operando a máquina quando ela se enroscou na rede elétrica, causando um princípio de incêndio. Ao tentar apagar o fogo, Alexandro pegou um extintor, mas quando este acabou, ele foi buscar outro. Nesse momento, ele acabou tocando na máquina, que estava energizada devido ao contato com os fios, sofrendo uma descarga elétrica fatal.

"Ele acabou tocando na máquina que estava energizada, estava encostada no fio, e acabou morrendo eletrocutado e, em razão ainda desse choque elétrico, acabou pegando fogo ainda no local. Agora, a gente está com o inquérito, a perícia esteve no local e fez os procedimentos necessários. Agora, vamos dar o inquérito para apurar a circunstância desse acidente de trabalho".

A Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente. A morte de Alexandro deixou familiares, amigos e colegas de trabalho consternados. Ele era descrito como um jovem trabalhador e dedicado.