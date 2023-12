Homem morre em acidente com ônibus que saiu de MS na BR-376

Veículo tombou na rodovia / Reprodução/PRF

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu após colidir com um ônibus e outro carro na BR-376, em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná, na noite de sexta-feira, 22. O ônibus de turismo saiu de Campo Grande com destino a Matinhos, litoral do Paraná.

Segundo o G1, havia 40 passageiros no veículo e 36 ficaram feridos, sendo cinco em estado grave e levados ao hospital da região. Com o impacto, o veículo tombou no trecho e o carro destruído.

O acidente aconteceu por volta das 22h30, quando um dos veículos teria feito uma tentativa de ultrapassagem, mas bateu de frente com o ônibus. O motorista morreu no local e o passageiro foi encaminhado para o hospital.

Ainda conforme o site, a rodovia ficou totalmente interditada até às 4h25 deste sábado, 23, gerando congestionamento, pois o trecho é um dos mais movimentados neste período de férias.