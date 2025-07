Homem morre em acidente entre moto e carro em Campo Grande

Vítima morreu no local / Campo Grande News

Um homem de 67 anos, identificado como Erasmo Feitosa, morreu na noite de sábado (19) após se envolver em um acidente entre a motocicleta que conduzia e uma caminhonete VW Saveiro. A colisão ocorreu por volta das 23h, no cruzamento das ruas Ceará e Pernambuco, na região da Vila Célia, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Saveiro trafegava pela Rua Pernambuco, enquanto a motocicleta Shineray, conduzida por Erasmo, seguia pela Rua Ceará. No cruzamento das vias, a moto colidiu contra a lateral esquerda do veículo.

Erasmo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O filho dele, de 37 anos, que estava na garupa da motocicleta, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande. Até o momento, o estado de saúde do passageiro não foi divulgado.

Segundo informações divulgadas pelo site Campo Grande News, o motorista da Saveiro, um homem de 40 anos, relatou à polícia que atravessava o cruzamento após o semáforo abrir, quando sentiu o impacto da batida. Ele não sofreu ferimentos e foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

A perícia técnica e o delegado plantonista estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e segue sob investigação.

