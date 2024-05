Homem morre em confronto com a PM ao tentar arremessar celular na Máxima

Penitenciária Máxima de Campo Grande / Midiamax

Na madrugada deste domingo, 19, um homem morreu após um confronto com policiais militares no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O incidente ocorreu durante uma tentativa de arremesso de celulares para dentro do Presídio de Segurança Máxima. O suspeito teria atirado contra policiais penais que estavam nas torres da penitenciária.

Os policiais militares foram acionados após os agentes penais relatarem que indivíduos haviam disparado cerca de 10 tiros contra eles. As descrições dos criminosos indicavam que um deles usava uma camiseta vermelha.

Durante as buscas, os policiais encontraram um homem a pé na Rua Adventor Divino De Almeida. Ao se aproximarem, foram recebidos com dois tiros e revidaram, acertando o suspeito. O apoio da Rotac (Rondas Ostensivas Táticas e Ações de Choque) foi solicitado, e o ferido foi levado para a UPA Nova Bahia, onde foi confirmado o óbito.

No local, a perícia recolheu dois celulares envolvidos em espuma e fita adesiva verde, uma arma calibre 38 com munições intactas e deflagradas, e uma carabina T4 da equipe policial. Também foram encontrados uma camiseta vermelha, uma mochila marrom, e documentos bancários, conforme o Jornal Midiamax.

Além disso, foi encontrado um celular Xiaomi azul durante o socorro. O caso foi registrado na Depac-Cepol como disparo de arma de fogo e homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.