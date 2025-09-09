Acessibilidade

09 de Setembro de 2025

Policial

Homem morre em confronto com a Polícia Militar em Campo Grande

Homem morreu após descumprir medida protetiva

Publicado em 09/09/2025 às 15:55

TopMídiaNews

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (9) após entrar em confronto com a Polícia Militar na Rua Maria José de Souza, no Jardim Nashiville, em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas no local, ele estava agressivo e descumpriu uma medida protetiva ao invadir a casa da ex-companheira. A mulher conseguiu deixar a residência, mas o homem impediu a entrada dos policiais no imóvel.

A Polícia Militar foi acionada para conter a situação, mas, durante a abordagem, o homem avançou contra a equipe armado com uma faca. Ele foi baleado e morreu no local.

Segundo informações iniciais, a medida protetiva havia sido emitida em razão de violência doméstica.

