Homem morre em confronto com a Polícia Militar em Campo Grande

Homem morreu após descumprir medida protetiva
TopMídiaNews
Um homem morreu na tarde desta terça-feira (9) após entrar em confronto com a Polícia Militar na Rua Maria José de Souza, no Jardim Nashiville, em Campo Grande.
De acordo com informações apuradas no local, ele estava agressivo e descumpriu uma medida protetiva ao invadir a casa da ex-companheira. A mulher conseguiu deixar a residência, mas o homem impediu a entrada dos policiais no imóvel.
A Polícia Militar foi acionada para conter a situação, mas, durante a abordagem, o homem avançou contra a equipe armado com uma faca. Ele foi baleado e morreu no local.
Segundo informações iniciais, a medida protetiva havia sido emitida em razão de violência doméstica.
