Homem morre em confronto com a Polícia Militar em Campo Grande

TopMídiaNews

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (9) após entrar em confronto com a Polícia Militar na Rua Maria José de Souza, no Jardim Nashiville, em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas no local, ele estava agressivo e descumpriu uma medida protetiva ao invadir a casa da ex-companheira. A mulher conseguiu deixar a residência, mas o homem impediu a entrada dos policiais no imóvel.

A Polícia Militar foi acionada para conter a situação, mas, durante a abordagem, o homem avançou contra a equipe armado com uma faca. Ele foi baleado e morreu no local.

Segundo informações iniciais, a medida protetiva havia sido emitida em razão de violência doméstica.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!