Homem morre em confronto com o Bope em fazenda do Pantanal

Delegacia de Corumbá / Foto: Divulgação

Um homem identificado como Gian Carlos Amarillo do Nascimento, de 29 anos, na MS-228, na sexta-feira, 28, próximo de uma fazenda da região pantaneira, após confronto com equipe do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Ele é acusado de participar de furto de veículos em Corumbá e estaria escondido na propriedade rural.

A equipe realizava apoio na Operação Hórus, do Ministério da Justiça, quando recebeu informações de que dois homens que conduziam os veículos furtados estavam escondidos em uma fazenda do Pantanal, segundo o site Diário Corumbaense.

Por volta das 10h50, a dupla foi vista embaixo de uma árvore, fugindo em direção à mata quando notaram a chegada da viatura. Ainda conforme o site, Gian teria sacado uma pistola da cintura.

"Deixando clara a sua intenção de atentar contra a vida dos policiais, momento que se fez necessário uso da arma de fogo da equipe policial, interrompida a ação do indivíduo sendo desarmado e contido", diz trecho do boletim de ocorrência.

O rapaz sofreu ferimentos no tórax, sendo levado para o Pronto Socorro da Santa Casa de Corumbá, entretanto, ao chegar no local, às 13h30, ele já estava sem vida, constatado pela médica plantonista.

O caso foi registrado como receptação; porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; homicídio simples na forma tentada; homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

O caso teria relação com outra morte registrada no dia 24 de abril, em uma propriedade na região de Nhecolândia, onde um homem de 27 anos também morreu em confronto.