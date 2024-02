Homem morre engasgado com carne em Campo Grande

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax

Um homem de 61 anos que não teve a identidade revelada, morreu após se engasgar com um pedaço de carne na noite desta quarta-feira (28). O caso aconteceu no Bairro Vila Moreninha III, em Campo Grande, e foi registrado como morte a esclarecer.

Conforme o Campo Grande News, o irmão da vítima foi acionado pela cunhada após o ocorrido.

A vítima estava jantando quando engasgou. Ele teria corrido para o banheiro sendo que por ali permaneceu. Ainda de acordo com o documento, familiares notaram o silêncio e se depararam com o homem desfalecido, em cima do vaso sanitário.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e fez procedimentos de ressuscitação, mas a vítima não resistiu.

O médico que examinou o corpo informou que houve asfixia mecânica obstrutiva, ou seja, obstrução de vias aéreas por corpo estranho.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e Centro Especializado de Polícia Integrada).