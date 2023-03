Homem morre esfaqueado ao cobrar dívida

A vítima levou uma facada no peito / Brenda Assis

Paulo Sérgio Guimarães, de 50 anos, foi morto a facadas no início da noite desta quinta-feira (2) no Bairro Ana Maria do Couto, em Campo Grande. Ele teria ido cobrar uma dívida com o agressor quando foi esfaqueado.

Conforme apurado pelo site Campo Grande News preliminarmente pela Polícia Militar no local, Paulo morava com o assassino, de nome Robson, até ontem. O ex-colega de casa havia se mudado para a casa do pai, mas deixou para trás o pagamento de parcela de uma geladeira que os dois compraram juntos.

Paulo foi até a nova casa do colega fazer a cobrança e foi recebido com o golpe de faca. Ele caiu no chão, em frente à residência. Ferido no peito, ficou inconsciente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, a vítima já estava sem vida. Ele foi atingido no coração.

Policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil também foram chamados e saíram do endereço com o pai do suspeito para tentar encontrá-lo.