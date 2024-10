Homem morre esmagado após 'macaco' ceder em Campo Grande

Vítima morreu no local / (Nathalia Alcântara, Midiamax)

Um mecânico de 24 anos, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi encontrado sem vida na Rua Alexandre Fleming, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande, após um trágico acidente durante a manutenção de um carro nesta sexta-feira (11). Ele teria sido atingido na cabeça por uma ferramenta quando o 'macaco' que sustentava o veículo cedeu.

Testemunhas relataram que, ao passar pelo cruzamento com a Rua Manoel Proença, encontraram o homem preso sob um Fiat Strada. Um grupo de cinco pessoas se uniu para levantar o carro e conseguir retirar a vítima.

A polícia suspeita que o mecânico estava mexendo na caixa de direção do veículo, já que, para trocar um pneu, não seria necessário entrar debaixo do carro, segundo o site Midiamax.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram chamadas ao local e tentaram reanimá-lo, mas ele já estava sem vida. As autoridades não souberam informar há quanto tempo ele estava ali.

Uma moradora local comentou que por volta das 6 horas da manhã, viu a vítima dirigindo a picape, que havia parado. Um estranho o ajudou a empurrar o veículo para estacioná-lo. Depois disso, a vítima saiu em busca de auxílio, retornando em um veículo Gol. A moradora acredita que foi nesse momento que ocorreu o acidente, pois ele parecia ansioso para consertar o carro.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria ido ao local no Gol para consertar a picape, que pertence a outra pessoa, ainda não localizada. As equipes da polícia e da perícia estão no local para investigar o ocorrido.