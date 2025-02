Homem morre esmagado em acidente e polícia encontra 3,7 t de maconha

Jornal da Nova

Um homem, de 33 anos, morreu esmagado pela própria carreta, após causar acidente em uma rodovia de Sete Quedas. No caminhão, a polícia encontrou 3,7 toneladas de maconha.

O acidente aconteceu na segunda-feira (24). O homem conduzia uma carreta acoplada ao cavalo mecânico, quando fez tentativa de ultrapassagem a um caminhão.

Entretanto, os veículos bateram de raspão e, como a carreta estava em alta velocidade, saiu da pista, percorreu por aproximadamente 100 metros às margens da estrada e colidiu com diversos troncos de árvores.

Na sequência, a carreta foi para cima do cavalo mecânico, causando o esmagamento do condutor. O socorro foi chamado, mas o homem morreu no local.

No dia seguinte, após troca de informações entre a equipe de Sete Quedas e o setor de inteligência da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), os agentes foram ao local e encontraram droga em compartimento oculto do veículo. Foram 3,7 toneladas de maconha..

A droga foi apreendida e Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas.