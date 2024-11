Homem pede para lavar talheres e é atacado com golpes de enxada

Delegacia de Santa Rita do Pardo / PCMS, Divulgação

Um homem de 40 anos, foi socorrido em estado grave depois de ser agredido com golpes de enxada, na noite de terça-feira (19), em Santa Rita do Pardo, depois de pedir ao colega para lavar os talheres.

O autor, de 45 anos, também foi levado para atendimento médico e depois preso em flagrante por lesão corporal que resulta perigo à vida.

Uma equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 20h do dia do crime, para ir ao local onde militares do Corpo de Bombeiros prestavam socorro à vítima que tinha cortes profundos na cabeça.

O homem foi levado ao hospital e os policiais foram à unidade onde receberam informações sobre o autor, segundo o Campo Grande News.

Em seguida, os militares deram início às diligências e encontraram o autor na Rua Joaquim Cecílio de Lima perto de um barracão abandonado no centro da cidade.

Ele recebeu voz de prisão e indicou onde estava a enxada usada no crime. Aos policiais, o homem relatou que estava ingerindo bebidas alcoólicas com a vítima quando se desentenderam.

A briga aconteceu porque ele deixou talheres sujos na pia e a vítima pediu que ele lavasse.

Por isso, o agressor pegou a enxada e agrediu o colega com golpe na cabeça.

Por conta da gravidade do ferimento, foi transferida para Campo Grande.

Já o autor foi encaminhado para exame de corpo de delito e depois para a delegacia.