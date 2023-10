Homem persegue ex e é morto por mulher a facadas em Sidrolândia

Irmãs estão presas / Noticidade

Wesley Cardozo Belmonte, de 29 anos, foi morto a facadas após invadir a casa da ex-companheira, em Sidrolândia, na manhã deste domingo, 29.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava com a irmã em uma casa noturna, quando ele teria insistido em incomodar a mulher e teria sido retirado por seguranças. Em seguida ele foi até a casa e esperou a ex.

Quando elas chegaram, o rapaz estava no portão insistindo para entrar e pegar roupas que havia deixado. A irmã chegou a procurar e informou que não havia peças no local, momento que houve a discussão e ele foi atingido pelas facadas.

No primeiro depoimento, as irmãs negaram o crime e que teriam percebido o ferimento na barriga quando ele caiu no chão.

Ambas seguem na delegacia da cidade.