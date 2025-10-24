Homem preso por estupro também é investigado por dois furtos em Miranda

O suspeito confessou os furtos / PCMS

A Delegacia de Miranda, descobriu nesta quinta-feira (23) que um homem de 46 anos, preso na última terça-feira, 21, por estupro, também é autor de dois furtos na cidade.

Conforme apurado, no dia 30 de setembro, ele furtou diversas peças de roupas íntimas de um veículo no Bairro Aparecida, causando prejuízo de R$ 9,2 mil a uma comerciante que revendia os produtos. A vítima instalou câmeras de segurança, e dias depois o homem foi flagrado tentando pular o muro da residência, mas fugiu ao acionar o alarme.

Após a prisão pelo crime de estupro, os policiais notaram semelhança entre ele e o indivíduo das imagens de segurança. Questionado, o suspeito confessou os furtos, alegando que trocou as peças de roupa por drogas, vendendo-as por R$ 5 a R$ 10 cada.

Durante a prisão, os policiais encontraram uma caixa de som JBL com o homem, que inicialmente afirmou ser de sua propriedade. Diligências próximas à residência dele levaram à casa de uma mulher furtada em 21 de outubro, que reconheceu o equipamento como seu. O homem também confessou este furto, afirmando que pretendia trocar a caixa por entorpecentes. O objeto foi devolvido à vítima.

As investigações continuam para identificar outros possíveis crimes cometidos pelo suspeito.

